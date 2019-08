Google découvre un piratage massif d’iPhone : les données de milliers de smartphones récupérées par des hackers

Longtemps le point fort d’Apple et l’un de ses arguments forts, la sécurité des iPhone est un peu mise à mal ces derniers temps. Les experts en sécurité de Project Zero de Google ont ainsi découvert qu'une opération de piratage avait ciblé les smartphones à la pomme pendant au moins deux ans. Cela fait plusieurs semaines qu'ils ne cessent de faire remonter des failles dans les produits de la firme de Cupertino, après avoir notamment mis en lumière celle permettant le vol de données via l'appli Messages.





Il suffisait à l’utilisateur de surfer sur certains sites internet pour qu’un logiciel malveillant s’installe sur son iPhone et accède aux photos, messages et fichiers, à la géolocalisation, aux mails et autres données. Sur leur blog, les experts de Google expliquent que lesdits sites –dont ils ne donnent pas les noms mais qui étaient fréquentés par des milliers de visiteurs chaque semaine- ont été initialement piratés et ont ensuite hébergé des logiciels d’attaque à leur insu. "Une simple visite sur l'un des sites piratés suffisait au serveur d'exploitation pour attaquer votre appareil, et, en cas de succès, installer un programme de surveillance", explique Ian Beer, l’un des membres du Projet Zero.





Même des messages sur des services cryptés comme WhatsApp ou Telegram ont ainsi pu être téléchargés. Hangouts, la messagerie instantanée de Google, ou des services comme Gmail et Maps, n’ont pas résisté au piratage des données.