Google Pixel Buds : les écouteurs-traducteurs qui vont venir à votre secours à l'étranger

Les Pixel Buds se présentent sous la forme de deux écouteurs reliés par un fil en tissu tressé et se connectant en Bluetooth à un appareil fonctionnant sous Android (6.0 et supérieur). Leur boîtier sert aussi bien de boîte de rangement que de chargeur (pour 5 heures supplémentaires et un total dépassant les 20 heures d'autonomie). Ils se positionnent facilement dans tous types d’oreilles et sont plutôt agréables à porter. D’un appui sur l’oreillette droite tactile, vous accédez aux commandes (volume, marche-arrêt, etc.). Si vous maintenez votre appui, vous accédez à Google Assistant. A vous de passer les ordres que vous souhaitez : appel téléphonique, lancement de la musique, agenda, question, etc. Vous avez même des rappels de la part de Google quant à vos rendez-vous.





Faire appel à Google Assistant ou tout autre assistant vocal, c'est déjà le cas de casque ou d'écouteurs chez Sony, Bose ou encore LG. Mais là où ces Pixel Buds jouent la différence, c'est dans leur capacité à se muer en traducteur multilingue en temps réel grâce à l'assistant vocal intégré et capable de prendre en charge Google Traduction.