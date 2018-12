VIDÉO - Google Pay arrive en France pour payer avec votre smartphone Android : on vous explique comment ça marche

Après Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay et d'autres encore, Google vient s'inviter sur le marché en plein boom du paiement sans contact. Depuis ce mardi 11 décembre, vous pouvez donc utiliser votre smartphone Android pour payer dans de nombreux commerces partenaires sans avoir à sortir votre carte bancaire. Celle-ci sera "virtualisée" dans votre téléphone mobile, qu'il suffira d'approcher du terminal de paiement.

Google vient ainsi surfer sur la vague du paiement sans contact, qui commence à se faire une place de choix après des années à devoir séduire et convaincre. On enregistre désormais 40 millions de transactions sans contact chaque semaine en France. "Les études montrent que 69% des utilisateurs quittent un site ou une appli avant de finaliser leur achat si le process est trop long", explique Florence Diss, en charge des partenariats commerce en Europe chez Google. "Il fallait leur concevoir quelque chose de simple, sécurisé et rapide". Trois maîtres-mots pour le nouveau service de paiement en ligne de Google qui entend aussi être plus qu'une carte bancaire dématérialisée.

Si Google Pay permet donc de régler ses achats en dégainant juste son smartphone chez des magasins équipés de terminaux sans contact, il est ainsi également possible d'activer les paiements en ligne sur les sites marchands disposant du bouton "Acheter avec Google Pay". Mais l'appli va aussi vous permettre de régler aisément toutes les options sur les services Google (YouTube, Maps, Gmail, etc.) et de compiler vos cartes de fidélité ou promotions.