GP de France : le volant d'une F1, un bijou technologique à plus de... 50.000 euros !

Ce volant sert à tout. Plus de 500 types de combinaisons sont en effet disponibles avec la vingtaine de boutons qui le composent. Et tout est possible ou presque : limiter sa vitesse à l’aide d’un simple bouton, donner des chevaux supplémentaires à la voiture pour faciliter un dépassement, changer de régime moteur en fonction des stades de la course. On peut même effectuer une marche arrière, même si les créneaux en ville ne sont évidemment pas franchement recommandés !





Mais avant tout un volant, cela sert à piloter. Utile pour aborder chacun des 15 virages du circuit Paul Ricard du Castellet et sa piste longue de 5,8 km.