Harcèlement de rue : des applications pour se défendre

Certaines sont reliées à des bracelets connectés qui alertent un proche lorsqu'on appuie dessus. D'autres répertorient les bars et restaurants partenaires appelés "safe place", où les femmes peuvent se réfugier en cas de harcèlement. Dans les gares et en Île-de-France dans les transports en commun, la SNCF rappelle qu'il existe aussi un numéro et une application pour que les victimes et les témoins de harcèlement puissent contacter les agents des centres de surveillance.



