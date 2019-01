VIDÉO - Harley va sortir sa moto électrique : un sacrilège ? On a posé la question aux fans de la marque

De Harley-Davidson, on reconnaît surtout le logo et un peu le design du phare avant, qui rappelle les roadsters. Mais de fait, pour le constructeur américain, cette Livewire est bien un animal d'un genre nouveau : sa première moto électrique. Un bond en avant pas évident quand on possède une marque dont l'ADN sent l'huile et l'essence, et dont l'ethos affiché de liberté s'affranchissait jusque-là de considérations écologiques. Harley, c'est le "potato", le bruit inimitable du moteur V-Twin, un idéal de route à perte de vue. Bref, toutes ces choses qui sont difficiles à concilier avec la mobilité électrique. Mais laissons sa chance au produit.





Sur le papier, rien à redire. La Livewire tire un parti immédiat de l'électrique, avec une accélération qui sécherait l'essentiel des autres modèles de la marque : elle passe ainsi 0 à 100 km/h en 3,5 secondes seulement. Si l'on ne taquine pas trop ce qu'il ne faut plus appeler la poignée des gaz, on peut espérer une autonomie de 180 kilomètres environ entre chaque recharge. On ne connaît pas la capacité de la batterie, seulement sait-on qu'elle viendra de chez Samsung. Reste le design, pensé pour rester dans les codes de la marque tout en accommodant la taille de la batterie. Les pots d'échappement, eux, ont évidemment disparu.