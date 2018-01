VIDÉO - "Hello World" : quand une intelligence artificielle compose un album avec des humains

Bienvenue dans le futur. Un album de musique composé par plusieurs artistes, dont Stromae, avec l'aide de technologies d'intelligence artificielle (IA) est depuis ce vendredi 12 janvier disponible en écoute sur Spotify. Une première mondiale, selon la plateforme suédoise de streaming musical. Cet album, appelé Hello World et produit par le label indépendant Flow Records, est l'aboutissement d'un projet de recherche scientifique baptisé "Flow Machines", initié par François Pachet, ancien directeur du Computer science laboratory (CSL) de Sony à Paris, qui a rejoint Spotify l'an dernier. L'opus comporte 15 titres aux styles variés : pop, électro, jazz, etc.





L'intelligence artificielle a permis aux artistes de générer des mélodies, des harmonies, des voix, à partir de morceaux ou d'extraits musicaux qu'ils soumettaient à des logiciels. Ils pouvaient ensuite utiliser les éléments obtenus, les modifier ou les abandonner au gré de leur processus créatif. "Il ne s'agissait pas du tout de cantonner les artistes dans un rôle de spectateur", mais "de voir comment on peut faire des outils qui les aident, en les poussant à faire des choses nouvelles et différentes", explique François Pachet. Pour cet album, Benoit Carré alias Skygge, membre de l'équipe et ancien du groupe Lilicub, a choisi les artistes et a également collaboré à plusieurs des titres.