VIDÉO - Il fait un retour surprise : on a testé le nouvel iPad Mini, notre verdict

Alors qu’Apple a repensé le design de ses iPad Pro, on en viendrait presque à regretter que l’iPad Mini n’ait pas eu le droit au relooking complet. Le format ne déboussolera pas les anciens utilisateurs car il conserve ses larges bords et son lecteur d’empreinte sur le bouton Home, comme pour l’iPad dévoilé l’an dernier et le tout nouveau iPad Air. La tablette tient bien en main. Elle est fine (6,1 mm) et même les petites mains s’en accommodent, notamment grâce à son poids extrêmement léger (300 g). Le TouchID s’avère très rapide pour le déverrouiller et ne sera pas un inconvénient pour ceux qui ont pris l’habitude de la rapidité de la reconnaissance faciale des iPhone et iPad Pro. On notera cependant que l’iPad Mini dispose seulement de deux haut-parleurs en bas. Ils se défendent plutôt honorablement en vidéo ou écoute de musique.





C’est l’un des très agréables changements de ce nouvel iPad Mini : l’écran est bien plus lumineux et agréable que le précédent. Il bénéficie des dernières innovations apportées aux écrans Retina, avec un revêtement antireflets, une gamme de couleurs plus large et surtout la technologie True Tone qui ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l’environnement.