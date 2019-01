VIDÉO - Il n'y a pas que Google Photos : comment stocker vos clichés numériques ?

Pour vos photos et vidéo, la solution physique qui reste la plus efficace, c’est bien de tout mettre sur un disque dur externe. Facile à transporter si vous optez pour un petit modèle, il est aussi devenu facile à utiliser et ses vitesses de transfert sont de plus en plus rapides (branchement USB-A ou USB-C/privilégiez un connecteur USB 3.0 pour son débit plus élevé). Les petits modèles (2,5 pouces) offrent des capacités de 500 Go à 2 To (soit au minimum plusieurs dizaines de milliers de clichés). Ils ont l’avantage de ne pas nécessiter de branchement secteur. Côté prix, comptez entre 50 et 250 euros.





D’autres disques durs plus costauds (3,5 pouces) peuvent stocker jusqu’à 6 To de données, avec des vitesses de transfert pour la lecture ou la copie de vos photos/vidéos beaucoup plus rapides. Ces disques durs sont alimentés électriquement et sont généralement plutôt lourds et imposants. Et aussi plus chers : de 100 à 350 euros.