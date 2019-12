VIDÉO - Il pourrait être mis en service dès 2025 : le train 100% autonome, futur briseur de grèves ?

S'il est devenu presque trivial d'automatiser une ligne de métro, c'est parce que son environnement est très contrôlé. Non seulement la rame se déplace sur des rails, mais son chemin, en dehors des aiguillages, ne croise pas celui d'autres véhicules. Ni passage à niveaux, ni animaux imprévus, ni piétons perdus, on évolue en terrain connu.

Il en va tout autrement pour les tramways par exemple, et plus globalement tous ces engins ferrés qui évoluent dans un environnement ouvert où les dangers potentiels sont bien plus nombreux. C'est pourtant à ces trains-là que s'attaque la nouveauté présentée il y a quelques jours à Paris par Thales, qui a inventé un système complet capable de rendre un train autonome. Premier enjeu : permettre au train de voir ce qu'il se passe sur sa route. Pour ce faire, le système va combiner les capteurs. Premier du lot, un Lidar, ce radar au laser que l'on voit déjà sur certains prototypes de voitures autonomes. Ici, Thales oblige, c'est une version héritée du monde de la Défense qui est utilisée, un Lidar à longue portée, comme une vigie capable de détecter des objets jusqu'à 1.500 mètres. De quoi assurer au train lancé à pleine vitesse d'anticiper un danger potentiel.

Une fois l'anomalie détectée, des caméras prennent le relais pour alimenter un moteur de reconnaissance d'image chargé d'identifier l'intrus. Est-ce une voiture, un vélo, un piéton, un arbre tombé sur la voie, un animal ou un groupe d'animaux ? L'ordinateur de bord va le déterminer afin de prendre en quelques centièmes de seconde la bonne décision : ralentir face à un obstacle sans gravité -un sac plastique par exemple- ou entreprendre un freinage d'urgence face à une personne ou un véhicule arrêtés sur la voie. En fait, les systèmes de vision numérique du train ne se concentrent pas uniquement sur la voie et ses abords immédiats. Leur champ de vision est assez large pour détecter tous ces obstacles potentiels dont la trajectoire pourrait croiser celle du train.