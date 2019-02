VIDÉO - Il pourrait remplacer le wifi : qu’est-ce que le LiFi, cette révolution en marche de la connexion ?

Pour profiter du LiFi, il faut se mettre dans la zone éclairée et positionner un photorécepteur connecté à son appareil (PC, smartphone, tablette…). Il sera alors possible de se connecter et de recevoir des données (vidéo, message, etc.). La transmission théorique est beaucoup plus rapide que pour le wifi et l’on peut atteindre des débits de 10 Gbits/s. Mais le moindre obstacle contrarie la qualité de la connexion et l’utilisation du LiFi. Cependant, il est beaucoup plus facile de protéger l’accès au réseau.