VIDÉO - Illucity : découvrez le premier parc d'attractions en réalité virtuelle de Paris

L’endroit présente un parti pris assez fort au niveau de la décoration. Illusions optiques, trompe-l’œil, bornes arcade, espace canapés pour se détendre et débriefer, miroirs, couleurs flashy... Illucity se veut un "parc d’attractions" avec ses manèges phare tournant autour de la VR. On trouve ainsi de quoi s’amuser seul ou à plusieurs, pour les novices comme les joueurs les plus expérimentés. Au total, quatre espaces accueillant les 20 expériences proposées, qui vont de la simple découverte d’un film à 360° (sur l’expédition Tara, des astéroïdes, etc.) à des escape games VR par équipes de trois à quatre, en passant par de la simulation de courses de voitures et des jeux de tir, ou encore de l’expérience en réalité virtuelle hyper réaliste dans une salle de 100 m2 (jusqu’à six joueurs). Au total, 33 visiteurs peuvent s’adonner à la réalité virtuelle en simultanée.