Innovation : les technologies "sans-contact" en plein boom pour éviter la transmission du virus

Pour respecter les gestes barrières et éviter notamment le contact entre notre peau et les surfaces sur lesquelles le coronavirus peut s'être déposé, les innovations technologiques, plus ou moins récentes et déjà en places avant même le début de la crise sanitaire, sont d'une grande aide.

Nous en avons sélectionné trois, ainsi qu'une quatrième qui pourrait bientôt arriver.