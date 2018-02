VIDÉO - Humain vs robot : qui va l'emporter et quand ?

En 2020, une intelligence artificielle (IA) sera championne du monde de poker. En 2022, une machine saura plier le linge. En 2023, un assistant vocal sera capable de répondre à une question plus précisément qu’un doctorant. En 2024, un programme saura traduire un texte dans n’importe quelle langue et aussi bien qu’un bilingue. En 2027, un camion sans chauffeur roulera sur les routes. En 2028, un robot sera capable de courir plus vite qu'un humain sur cinq kilomètres. En 2033, un logiciel pourra déchiffrer un langage inconnu comme les hiéroglyphes. En 2049, un humanoïde écrira son premier best-seller.





L’heure où les machines domineront le monde n’est pas encore venue, mais on s’en approche à vitesse grand V, si l’on en croit les prédictions des chercheurs de Yale et Oxford. L’an dernier, ils ont demandé à 352 scientifiques de répondre à un petit sondage - When will AI exceed human performance ? - sur le futur de l'homme et de la machine.