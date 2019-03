VIDÉO - Les 10 innovations qui vont changer le monde selon Bill Gates

Comment rendre le monde meilleur ? Comment aider l’homme à mieux vivre, à aider son prochain ? Pour y parvenir, les idées et les innovations existent souvent déjà ou sont en passe d’être opérationnelles. C’est le constat dressé par la MIT Technology Review qui publie chaque année la liste des 10 innovations qui pourraient changer la société. Mais pour 2019, le magazine américain du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT)a choisi de changer sa façon de faire et de laisser ses colonnes à une personnalité. Qui de mieux que l’un des philanthropes les plus connus pour ça ?





Bill Gates s’est donc prêté au jeu de la divination pour dévoiler les dix idées révolutionnaires qui devraient, selon lui, "inventer l’avenir". "Réduire la liste fut difficile", explique-t-il en introduction. "Je voulais choisir des choses qui, non seulement feraient les gros titres en 2019, mais qui refléteraient ce moment de l'histoire technologique." Alors le cofondateur de Microsoft, codirigeant avec sa femme Melinda de la Fondation qui porte leur nom, a voulu mettre en avant des innovations qui lui tiennent à cœur.





"Parce que nous vivons plus longtemps, notre objectif commence à évoluer vers le bien-être. Cette transformation se produit lentement", écrit Bill Gates. "Mes sélections comprennent de nouveaux outils incroyables qui permettront un jour de sauver des vies, allant de simples tests sanguins prédictifs d'une naissance prématurée aux toilettes qui détruisent des agents pathogènes mortels." En passant également par des avancées technologiques comme les robots, l’intelligence artificielle ou encore un nucléaire nouveau et plus respectueux de l’environnement.