VIDÉO - Japon : un prototype de voiture volante réalise son premier vol public

L'autre chose que la machine de NEC rappelle, c'est la foule de projets comparables de par le monde, que ce soit à l'initiative des Etats - comme ce projet de taxis volants à Dubai - ou de géants de la tech, comme Uber qui veut lancer des navettes volantes assurant en rotation des liaisons aéroport/centre-ville dans les grandes villes américaines, à Dallas et Los Angeles pour commencer.





Si le projet japonais est crédible, c'est parce que le pays semble aligné derrière, comme un seul homme, pouvoir publics et industriels réunis. Ce derniers coopèrent au travers d'un consortium baptisé Cartivator, où l'on trouve plus de 80 sociétés, avec entre autres Toyota, Fujitsu, Daihatsu, Panasonic, et donc NEC. Un projet commun qui fait penser à ceux grâce auxquels le Japon avait pris de l'avance sur le reste du monde, que l'on parle des trains Shinkansen à grande vitesse, de l'installation de la 3G, ou du très haut débit. Le Japon mise ainsi sur ce qu'il voit comme une vague technologique, qui ferait travailler tous ses géants, autour de produits qui pourraient s'exporter.