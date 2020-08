Jeux vidéo : peuvent-ils nous faire aimer l’histoire ?

Un enfant sur deux joue tous les jours à un jeu vidéo. Les créateurs français sont parmi les plus réputés, notamment parce qu’ils ont le souci de l’exactitude historique. C’est le cas pour Olivier Ponsonnet, directeur artistique pour un studio de jeux vidéo. Parfois, c’est en se promenant dans les rues de Bordeaux qu’il trouve l’inspiration. Sa toute dernière création est encensée par des critiques. Il s’agit d’une plongée dans la France du Moyen Âge, durant la grande peste. Sur un marché très concurrentiel, l’histoire permet à certains jeux de se démarquer et de sortir du lot pour séduire les joueurs. Pour un célèbre jeu d’aventure, par exemple, les développeurs n’ont pas hésité à travailler pendant deux ans pour modéliser Notre-Dame de Paris. Grâce aux conseils d’historiens, le studio a reproduit l’intérieur de la cathédrale à l’époque de la Révolution française. Certains studios vont encore plus loin. Par exemple, une créatrice de jeux vidéo rend visite à une costumière du cinéma pour trouver l’inspiration. Malgré les critiques, un étudiant en histoire est convaincu que les jeux vidéo peuvent nous faire aimer l’histoire. Il rédige désormais son mémoire de fin d’année qui s’intitule "la Seconde Guerre mondiale dans les jeux vidéo".



