VIDÉO - On a testé le Honor View 20 : adieu l’encoche, bonjour le trou dans l’écran !

Au dos de l'engin, on trouve un double capteur photo un peu différent de ce qui se fait sur le marché : un capteur principal de 48 Mpx (f/1.8) épaulé par de l’intelligence artificielle pour renforcer le logiciel de traitement de l’image et un capteur baptisé TOF 3D pour détecter et scanner des objets. Cela devrait permettre de nombreux usages, du calcul de calories dans un aliment reconnu à la retouche photo/vidéo.





Pour la puissance, le Honor View 20 en a sous le capot. Il est équipé du processeur conçu par Huawei, le HiSilicon Kirin 980 7 nm, le même que sur le Huawei Mate 20 Pro. Il est capable de millions de calculs en simultané, de grandes performances graphiques et fonctionnelles. Il en résulte aussi un gain en consommation énergétique de plus de 50%. Le smartphone chinois peut aussi s’enorgueillir d’une batterie de 4.000 mAh avec la supercharge via le port USB-C qui lui permet de récupérer 50% d’autonomie en 30 minutes. De quoi assurer une sacrée autonomie de plus d'une journée et demie. Il sera disponible dans deux configurations : 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage (modèles noir et bleu saphir) ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (modèle bleu fantôme).