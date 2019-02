VIDÉO - Galaxy S10 et S10+ : on a pris en main les nouveaux smartphones vedettes de Samsung

Si le Galaxy S10e a l'avantage de bien tenir en main du fait de son format plus compact, on ne sent finalement pas tant que cela la différence avec le S10. Le gabarit du S10+ est forcément plus imposant mais il reste utilisable même par de petites mains. La qualité de l'écran OLED est toujours aussi bluffante. Avec l'arrivée d'un simple trou pour la caméra (ou les deux caméras sur le S10+), on se retrouve totalement plongé dans l'écran qui occupe quasiment toute la surface avec un ratio de 93%. Les bordures ayant été affinées au maximum, la vidéo prend désormais tout l'espace. Les couleurs ont été ravivées pour être plus proches de la réalité et cela se sent dans les contrastes.





Le déverrouillage de l'engin via le lecteur d'empreintes positionné sous l'écran s'avère extrêmement intuitif et rapide. Il faut dire que la zone du capteur est suffisamment large pour détecter le doigt en 3D, quelles que soient les conditions de température, luminosité et, nous promet-on, d'humidité de la peau.