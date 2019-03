L’Apple Watch peut désormais s’occuper de votre santé cardiaque en pratiquant un ECG : faut-il y croire ?

Pour profiter de la fonction ECG, il est tout d'abord nécessaire d'effectuer la mise à jour watchOS 5.2 de la montre. L’appli va ensuite surveiller d’éventuelles irrégularités du rythme cardiaque, signes avant-coureurs de fibrillation auriculaire, en réalisant des ECG depuis son poignet. Pour cela, il suffit de positionner un doigt sur la couronne digitale de l'appareil et de lancer l’appli. Une boucle va alors se former de votre bras gauche au bras droit via l’Apple Watch. Trente secondes plus tard, le champ électrique qui traverse votre corps en transitant via votre cœur va indiquer votre rythme cardiaque. Les données seront enregistrées dans l’appli Santé de l’iPhone (seul téléphone compatible pour l'instant) et les informations disponibles pour être transmises à votre médecin en PDF si besoin. L’Apple Watch vous envoie une notification si une arythmie est constatée -un résultat incohérent avec les autres enregistrements de rythme cardiaque réalisés en arrière-plan en permanence. Pour être validé, l'ECG doit être utilisé par des sujets âgés de plus de 22 ans.





Apple présente son dispositif comme une aide, non un substitut médical, et un indicateur éventuel pour une prise de conscience d’un problème à signaler à un médecin. Tout va dans ce sens dès la configuration de l’appli avec un long tutoriel et de nombreuses explications sur ce qu'il est possible ou non de faire.