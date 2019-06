L’ASTUCE GEEK - Comment bien paramétrer le contrôle parental sur la Xbox One

> Depuis Système > Paramètres > Compte > Contrôle parental > Gérer les membres de la famille





Choisissez le compte puis "Accéder au contenu".





Votre enfant n’a que 10 ans et vous n’avez nullement envie de le savoir en train de jouer à GTA V ou à Call of Duty ? Il est possible de ne lui octroyer l’accès qu’à des contenus de son âge en choisissant une limite d’âge dans la liste. Cela sera valable pour les jeux, mais aussi pour les applications, les films, les contenus TV, la musique, les sites, etc. Pour le filtrage web, deux catégories sont proposées (Jeunes enfants avec liste autorisée, Comptes enfants et adolescents pour les messages essentiels).





Attention : les paramètres de filtrage web de la Xbox One ne sont pas reportés sur le compte Microsoft pour Windows 10. Il faut aller en ligne les modifier.