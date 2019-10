L'ASTUCE GEEK - Comment activer le "mode sombre" de Facebook

DARK MODE - Pour économiser vos yeux et votre batterie, le "mode sombre" existe désormais pour presque tous les systèmes et les applications majeures. Facebook est en train de sauter le pas à son tour. Voici comment vous pourrez en profiter.

Le "dark mode", ce mode d'affichage sur fond noir, est partout. Un effet de mode, comme une découverte qui n'en serait pas une. Et pour cause : afficher des données sur fond noir renvoie aux débuts de l'informatique personnelle, avant même l'invention des interfaces graphiques, et surtout avant que l'arrivée du Mac et de Windows n'inaugurent les interfaces "claires".

Aujourd'hui, l'affichage sombre n'a semble-t-il que des avantages. Plus doux pour les yeux, nettement plus économe pour la batterie de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable, c'est à se demander pourquoi l'on n'avait pas sauté le pas plus tôt. Aujourd'hui, les dernières versions de Windows, de MacOS, d'iOS et d'Android savent donc toutes passer en "dark mode". Au tour des applications de s'adapter à leur tour.