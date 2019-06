L’ASTUCE GEEK - Comment bien paramétrer le contrôle parental sur la PlayStation 4

Après avoir créé un compte générique (adulte), il sera nécessaire de créer un compte enfant différent si vous voulez surveiller l’utilisation qu’il en fait. Il faut ensuite l’associer au vôtre et vous pourrez paramétrer et superviser ses usages.





Sur la PlayStation 4, il est possible de créer des comptes familiaux et donc un compte pour chaque membre de la famille sur la console ou en ligne. Une famille peut comporter au maximum 7 comptes et jusqu’à 15 utilisateurs locaux.