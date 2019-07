L’ASTUCE GEEK - Comment effacer vos coordonnées bancaires enregistrées (à votre insu) dans Google Chrome ?

BIG MONEY – Vous alliez payer votre achat en ligne quand, soudainement, les informations de votre carte bancaire apparaissent dans le formulaire ? Et pour cause : vos coordonnées étaient déjà renseignées. Voilà l'un des inconvénients de la synchronisation de votre compte Google avec Chrome. On vous explique comment supprimer les traces de votre CB afin d'éviter les déconvenues.