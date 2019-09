L'ASTUCE GEEK - Gras, italique... : comment enrichir vos messages WhatsApp

EMBELLIR – Avec plus d’un milliard et demi d’inscrits, WhatsApp voit passer de très nombreux messages chaque jour. Si l’appli de messagerie instantanée brille par sa facilité d’utilisation, son allure est plutôt triste. On vous explique comment donner un peu de relief et de forme à vos messages.

Des centaines de millions de personnes utilisent chaque jour la messagerie instantanée WhatsApp. La raison de son succès ? Sa simplicité d’usage, que ce soit pour s’inscrire avec son numéro de téléphone ou pour envoyer des messages via une interface ultra épurée. Pourtant, il existe des moyens d’enrichir un peu plus vos échanges autrement qu’en envoyant des GIF ou des photos. Car comme d’autres systèmes, il est possible de modifier quelque peu la typographie de vos communications, comme l’explique WhatsApp.

Mettre en forme en ajoutant de la frappe à votre texte

> Pour mettre un mot ou une phrase en italique : ajoutez _ de chaque côté de la sélection _Bonjour_ > Pour mettre en gras : ajouter * de chaque côté de la sélection *Comment ça va ?* > Pour barrer votre message : ajoutez ~ de chaque côté de la sélection ~Ce n’est pas ça~

Mettre en forme via les raccourcis de votre smartphone

Il est également possible d’utiliser les raccourcis de votre smartphone. - Sous Android : lorsque vous avez frappé votre texte, sélectionnez le texte ou la phrase que vous souhaitez mettre en forme et gardez votre doigt appuyé dessus sur l’écran. Un menu apparaît alors. Cliquez sur les trois petits points verticaux et choisissez alors "Gras/Italique/Barré/Chasse (espacé)". - Sous iOS : sélectionnez votre texte et appuyez sur l’écran avec votre doigt. Le menu apparaît. Dans "BIU", vous pourrez également formater votre texte. Si vous utilisez la version web de WhatsApp (accessible et configurable depuis les réglages de l’appli), tous ces raccourcis fonctionnent également. En revanche, sur mobile comme version desktop, il n’est pas possible de souligner du texte.