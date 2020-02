L'ASTUCE GEEK - Comment regarder ou écouter une vidéo Youtube en arrière-plan sur son iPhone

Sur Youtube, il est des vidéos qui se consomment très bien sans l'image. Beaucoup de tutoriaux, de cours en ligne, de conférences, mais surtout de clips musicaux. Un usage courant, mais pas si évident que ça sur mobile, et notamment dans l'application Youtube proprement dite.

La première solution au problème, qui n'est pas une astuce à proprement parler, c'est de passer à la version payante. Pour une dizaine d'euros par mois, Youtube Premium ne vous empêche plus d'écouter une vidéo ou une playlist en faisant autre chose, même écran éteint. Le "Premium" permet aussi bien d'autres choses, comme par exemple d'enregistrer une vidéo pour la voir plus tard et d'utiliser Youtube sans la pub. Mais sur iPhone, si l'on veut juste que la musique ne s'arrête pas quand on fait autre chose, il y a une astuce, totalement gratuite.