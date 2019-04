L'ASTUCE GEEK - Facebook : comment bien configurer votre fil pour voir ce qui vous intéresse vraiment

Facebook a dévoilé début avril un nouvel outil pour mieux comprendre l’algorithme qui régit l’affichage des publications sur le fil d’actualité de ses utilisateurs : "Pourquoi est-ce que je vois cette publication ?". Pas grand-chose d’aléatoire, mais une prise en compte de plusieurs signaux que notre usage du réseau social renvoie et qui sont censés affiner les recommandations selon nos goûts ou nos habitudes.





Non, Facebook n’affiche pas volontairement les publications de 25 de vos amis, comme la rumeur le laissait croire. "Si vous n’en voyez que 25, c’est parce que ce sont ceux avec lesquels vous interagissez le plus", explique John Hegeman, à la tête de l’équipe Facebook en charge du fil d’actualité. "Nous ne décidons pas des publications qui s’affichent, pas plus que nous n’écoutons à travers le micro de téléphone pour afficher certains posts ou certaines publicités plus que d’autres."