L'humeur de Beaugrand : StopCovid, une appli pour rien ?

L'application StopCovid devrait être disponible dès le week-end prochain après avoir été validée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le principe est simple : une fois l'appli téléchargée, celle-ci vous prévient et vous donne des conseils sur la marche à suivre si vous avez croisé un malade du Covid-19 pendant plus de 15 mn. Cela se fait de manière anonyme, et pourtant, les Français n'ont pas confiance. Ont-ils raison de douter ? Cette application est-elle efficace ? Comment les données sont-elles exploitées ?



Ce mardi 26 mai 2020, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", pointe les failles de l'application StopCovid qui devrait être téléchargeable à partir du week-end prochain. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 26/05/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.