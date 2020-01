L'"usine du futur" d'Airbus : quand les robots permettent d'accélérer les cadences de production

Airbus a vendu en 2019 un nombre record d'appareils : 863 avions, loin devant son concurrent Boeing qui n'en a livrés que 345. Avec le succès des ventes de l'A320, l'Européen devient le premier constructeur mondial, avec la rançon du succès qui va avec. Pour réussir à honorer ses commandes, il a dû se robotiser à marche forcée.

Son usine située à Hambourg (Allemagne) et notamment le bâtiment 245 préfigurent ainsi "l’usine du futur". C’est là que se construit, entre autres, l’A320, best-seller de l’aviation civile avec plus de 15.000 exemplaires déjà en service ou en commandes. Le problème : les compagnies aériennes qui veulent cet appareil doivent patienter … 7 ans avant la livraison ! Airbus produit pourtant 60 exemplaires par mois. C’est là que les robots entrent en scène. "On ne peut pas laisser nos ouvriers travailler plus vite. On est à une certaine limite. C’est pour ça qu’on a voulu améliorer les process autour de nos ouvriers", explique à TF1 Olaf Pietsch, le responsable de ce bâtiment 245.