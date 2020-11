La guerre des consoles reprend à Noël

Sur la qualité des images, de plus en plus proches de la réalité, match nul entre la nouvelle PlayStation de Sony et la dernière Xbox de Microsoft. La grande nouvelle de la PlayStation est la manette multifonction. Pour Microsoft, le point fort de la Xbox est le Game Pass. Un service qui permet d'accéder à des centaines de jeux en illimité.



En France, la Xbox est sortie mardi. La PS5 n'arrive qu'à partir de jeudi prochain, mais elle est déjà en vente en Asie, par exemple. Jusque-là, Sony a vendu 2 à 3 fois plus de consoles que Microsoft. Les Américains veulent rattraper leur retard avec des shows lors du lancement ou des campagnes très futuristes.



Pour Jean Zeid, journaliste spécialiste des nouvelles technologies, "cette guerre de console est avant tout une guerre de leadership. Le marché mondial, c'est 160 milliards de dollars. On est vraiment sur une génération de consoles par décennie. En gros, le lancement d'une console est important".



Stratégie marketing et/ou production trop ralentie à cause de la pandémie. En tout cas, tous les sites sont en rupture. Les joueurs s'impatientent. La version haut de gamme coûte 499 euros. À performance équivalente, ces consoles s'achètent au même prix, Xbox et PlayStation, la partie est loin d'être finie.