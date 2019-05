L’Oculus Quest sort ce mardi : la réalité virtuelle doit-elle couper le cordon pour se démocratiser ? Notre test

Selon l'étude Ifop, si les plus jeunes l'utilisent avant tout pour le jeu vidéo, les 65 ans et plus apprécient l'usage de la réalité virtuelle pour la découverte de lieux touristiques. Car la VR fait évidemment les beaux jours du divertissement, avec la multiplication des salles d’arcade et expériences en tous genres (jeu, film à 360°, vidéo, etc.). Mais elle touche aussi à de plus en plus de nouveaux domaines : pour de la formation en entreprise, pour les agences de voyage pour visualiser des destinations, en santé pour de la télémédecine ou pour initier les futurs praticiens aux gestes qui vont devenir leur rituel quotidien. Et autant dire que, sans devoir s’accommoder de câbles qui gênent la progression, c’est bien mieux.





HTC a dégainé son casque Vive Focus Plus, un modèle sans fil mais toujours relié à un ordinateur. "Ça rend notre expérience beaucoup plus immersive de ne plus être gêné par des câbles", explique Olivier Gardinetti, directeur technique et R&D de SimforHealth, une startup bordelaise qui a développé la plateforme de formation médicale MedicActiV pour aider les praticiens à se familiariser avec les gestes face à un patient.