La vie éternelle, c'est sur Internet

Selon une récente étude, il y aura plus de morts que de vivants sur les réseaux sociaux d'ici 50 ans. Depuis 2015, via un formulaire en ligne, Facebook permet au propriétaire de compte de désigner un contact légataire. Il n'aura pas accès aux données personnelles, mais à veiller sur la page du défunt. Le monde virtuel est un espace où la mémoire continue à vivre.



