Marshmallow, joint, crème brûlée... Le lance-flammes "qui n'est pas un lance-flammes" d'Elon Musk embrase le Web

Le lance-flammes d’Elon Musk ressemble à un fusil d’assaut dont les entrailles ont été changées pour lui faire cracher du feu. , Il est doté d'une crosse courte, d'un canon à large diamètre et d'une grosse capsule de gaz propane. Un extincteur est aussi livré gratuitement avec l'appareil. La vente a officiellement démarré le 28 janvier dernier. Les livraisons des lance-flammes se feront au fur et à mesure. Au total, 20.000 exemplaires ont été mis en vente en début d’année sur le site de la Boring company, au prix de 500 dollars, et ont trouvé preneurs en quelques jours.





L'arme - qui, pour des raisons légales, a été rebaptisée "Not a Flamethrower" (en français, "pas un lance-flammes") - est décrit comme "le plus sûr du monde" et inclut la garantie "de mettre le feu dans n'importe quelle soirée", peut-on lire sur le site internet de la Boring Company. Musk assure, lui, dans un tweet, qu'il peut aussi servir à faire des marrons grillés et qu'il fonctionne également très bien "contre les hordes de morts-vivant".