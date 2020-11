Lancement de la 5G : qui a déjà accès à ce réseau ?

La 5G est la promesse d'un réseau bien plus rapide que l'actuel 4G, mais il est inutile de chercher son logo sur votre écran. Les opérateurs n'ont pas encore ouvert leur réseau au public. Pour l'instant, ce système est déployé de façon expérimentale dans neuf grandes villes seulement. Ils n'ont pas non plus communiqué sur les zones qui seront couvertes par leurs offres 5G. Interrogé par nos journalistes, le directeur général adjoint de Bouygues Télécom, Benoît Torloting, a seulement expliqué que "nous allons pouvoir éviter que nos réseaux mobiles ne saturent".



Les opérateurs prévoient d'ouvrir leur réseau 5G dans quelques semaines, avec des smartphones déjà disponibles en nombre, à partir de 269 euros. Quant au prix des forfaits, c'est encore un mystère chez SFR et Free. Seuls Bouygues Télécom et Orange proposent déjà des offres compatibles 5G, à une quarantaine d'euros par mois. Les forfaits seront destinés dans un premier temps aux clients les plus connectés. Ce réseau va aussi servir aux professionnels. À l'exemple des pompiers de Monaco qui l'utilisent déjà pour recevoir en direct des vidéos d'un drone en très haute définition.