VIDÉO - Lara, la "coach en dating" de Meetic, donne de la voix (et des conseils en séduction...)

Si Meetic a dégainé son coach de rencontres en premier, c'est parce que le site avait déjà fait une bonne partie du travail, avec un chatbot qui prodiguait le même type de conseils aux utilisateurs du site sur Facebook Messenger. Pour autant, le passage à la voix est semé d'embûches. Comme le dit Xavier de Baillenx, à la tête du projet chez Meetic. "Là où à l'écrit on peut ajouter des boutons pour valider un choix, la voix nous oblige plus, on ne peut pas s'en tirer par une pirouette, on doit comprendre exactement les intentions de l'utilisateur, et lui donner une réponse appropriée." Si plus de 400.000 personnes utilisent le chatbot de Meetic, l'entreprise ne communique pas encore sur les chiffres de Lara Voice. "C'est encore trop tôt, mais les retours sont bons", promet-on chez Meetic.