VIDÉO - Bitcoin : tout comprendre à cette monnaie virtuelle

Pour ses fans les plus fervents, pour beaucoup d'investisseurs aussi, le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont comme des envoyées du futur, de notre futur, la façon dont l'essentiel de nos transactions se feront demain. Logique, quand on comprend les atouts du bitcoin, monnaie qui ne fluctue pas avec les humeurs d'une banque centrale, une monnaie qui se jouerait de la politique et des géographies, une monnaie dont l'usage sauvegarderait la vie privée de son utilisateur.