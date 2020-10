Le canal Seine Nord Europe : une mine d’emploi et un espoir pour plusieurs régions

Dans l'Oise et dans la Somme, ils sont nombreux à attendre avec impatience le démarrage des travaux du canal Seine Nord Europe. Un chantier pharaonique qui va employer des milliers de personnes et ce pendant des années. Une aubaine pour l'économie locale. Mais dans les travaux publics, la main-d'œuvre est rare. Tous les grands chantiers s'arrachent les ouvriers. Alors, les responsables réfléchissent à la meilleure façon d'attirer les travailleurs sur le canal.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.