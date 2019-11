Le fisc va traquer la fraude sur les réseaux sociaux

L'Assemblée nationale a adopté mercredi 6 novembre un article très controversé qui autorise l'administration fiscale à surveiller nos réseaux sociaux et toutes les traces que nous laissons sur Internet. Le contrôle du fisc concerne le trafic de marchandises prohibées, l'activité professionnelle non déclarée et la domiciliation fiscale frauduleuse. Mais qu'en pensent les contribuables ?



