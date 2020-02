Le Grand format : le grand retour des albums photos nouvelle version

Photographier ses amis, le paysage ou faire un selfie est devenu un geste quotidien. Et si ces souvenirs s'entassent souvent dans nos téléphones et nos disques durs, les albums photos font de la résistance. Disposition des images, légendes, filtres... Leur personnalisation est illimitée. Une vingtaine d'entreprises se partagent ce marché de plus de 120 millions d'euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.