Le OnePlus 7 Pro, smartphone premium pour 700 euros, sort ce mardi : notre test

Le OnePlus 7 est donc doté du processeur le plus puissant du moment (Snapdragon 855) et, pour l'accompagner, des configurations jusqu’à 12 Go de mémoire vive. Les futurs propriétaires peuvent donc voir venir : leur OnePlus 7 Pro devrait leur tenir un bon moment avant de se retrouver limiter dans son fonctionnement.

Les 12 Go de mémoire vive sont quant à eux un appel du pied aux gamers, particulièrement choyés. Car le smartphone embarque aussi un mode Fnatic pour les fans d'eSport et de jeux tels que Fortnite ou PlayerUnknown's Battleground (PUBG). Ils ne seront pas perturbés par les notifications ou appels en pleine partie et l'écran s'adapte à leurs besoins. Un système de refroidissement est également intégré pour éviter la surchauffe de l'appareil. Le retour haptique arrive aussi et donne les mêmes sensations que la manette DualShock de la PS4.





Et pour accompagner tout ça, l'engin peut compter sur une énorme batterie et surtout sur le chargeur Warp Charge qui permet de récupérer plus vite de l’autonomie (20 minutes de charge pour 50% de batterie).