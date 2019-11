VIDÉO - Le pilote vient de faire un malaise ? Pas de souci, le bouton "Safe Return" posera l'avion en urgence

C'est un chapitre entier du cinéma-catastrophe qui vient de passer au rayon "vieilleries", du fait de la technologie. Pendant que sur terre, la course à la voiture autonome mobilise des milliards d'investissements, dans les airs, on vient de passer une étape décisive : permettre à un avion de gérer seul un atterrissage d'urgence, sans intervention humaine.

En cas de besoin, il suffit donc d'appuyer sur le gros bouton rouge au plafond du cockpit pour activer "Safe Return". Aucune autre opération n'est nécessaire. À partir de cet instant, le logiciel prend la main sur tous les systèmes de l'appareil, le pilotage, la pressurisation et même la radio. Grâce à sa cartographie intégrée, il peut trouver l'aéroport le plus proche, déterminer quelle piste il devra utiliser, selon sa longueur, la position de l'appareil et l'orientation du vent.

Surtout, il pourra aussi décider du chemin le plus court et le plus sûr, en évitant les montagnes et les phénomènes météo qui pourraient le mettre en danger. Pendant ce temps, il contactera le contrôle aérien et la tour de l'aéroport pour donner sa position et demander un atterrissage d'urgence. Les passagers, eux, n'ont rien à faire, il leur est d'ailleurs demandé de ne toucher à rien, sauf éventuellement à la radio pour communiquer avec la tour. Pendant toute la procédure, l'affichage du cockpit est modifié pour en faire un affichage "passager", montrant l'itinéraire que va suivre l'appareil, le temps restant avant de toucher le sol. Autant d'informations destinées à rassurer les passagers... et surtout à ne pas les pousser à tenter d'intervenir eux-mêmes.