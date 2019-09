Le "taxi flottant" SeaBubbles en service sur la Seine à Paris dès 2020 ? Les images des tests

REPORTAGE - De nouveaux essais ont eu lieu ce lundi sur la Seine avec le SeaBubbles, ce bateau-électrique de quatre places capable de "voler" au-dessus de l'eau. La société franco-suédoise affirme pouvoir livrer ses premières navettes vers le mois de mars 2020.

Imaginez un taxi flottant au-dessus de la Seine et qui se moquerait des embouteillages parisiens... Depuis leurs premiers essais en 2017, les SeaBubbles, les bateaux électriques de la société franco-suédoise du même nom, font rêver les Parisiens et les professionnels du tourisme qui s'intéressent fortement au projet. De nouveaux tests probants ont eu lieu ce lundi 16 septembre, au point que la mise en service pourrait désormais intervenir dans les premiers mois de 2020.

Ces engins électriques de quatre places et qui planent 50 cm au-dessus de l'eau ne font ni bruit, ni vague et ne rejettent aucune émission de CO2. Ils sont également très simples à piloter. "On a un volant, deux poignées de commande pour diriger les deux moteurs. Sur notre écran, on a la vitesse et la puissance des deux moteurs", explique à TF1 Corentin Bigot, ingénieur chez SeaBubbles. Surtout, les SeaBubbles permettent donc de gagner un temps précieux : par exemple, entre Bercy et Issy-les-Moulineaux, il faut compter 50 mn en métro. Un temps réduit à 20-25 mn avec ce "taxi volant".