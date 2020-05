Les robots vont-ils remplacer les livreurs ?

À Milton Keynes, une petite ville au nord de Londres, croiser un robot sur la route, un trottoir ou au détour d'une rue est tout à fait normal. Lancés par la start-up Starship Technologies, ils font les courses à la place du client. Ce dernier effectue sa commande sur une application et n'a pas besoin de se déplacer. Mais les livreurs et les coursiers les considèrent comme une concurrence grandissante.



