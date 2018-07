VIDÉO - Liseuse, enceinte, chargeur, batterie… Les objets connectés à ne surtout pas oublier dans la valise

L’été, le soleil, la piscine ou la plage, du temps libre, de la lecture : un cocktail qui fait toujours effet. Et à l’heure du numérique, le livre est devenu liseuse. Sur le marché, le modèle concocté par Amazon, baptisé Kindle, se porte plutôt bien. Pour 2018, le géant du e-commerce a lancé Kindle Oasis, un modèle qui a le mérite d’être étanche (IPX8 - jusqu’à 2 m de profondeur en eau douce et 60 min) pour ne plus avoir peur de l’emmener à la piscine. Par rapport aux modèles précédents, celui-ci propose un écran plus large, avec une meilleure résolution. Avec son système d’encre électronique, on a le même confort visuel de lecture qu’avec un véritable livre. Pas d’inquiétude, il n’y a pas de reflets sur l’écran, même en plein soleil. La prise à une main est facilitée avec le dos bombé et des boutons bien positionnés pour basculer d’une page à l’autre (ou sur l’écran). De plus, la liseuse adapte la luminosité grâce à l’éclairage frontal ajustable. Le Kindle Oasis dispose d’une batterie qui peut durer des semaines avec une seule charge. Il dispose d’un stockage de 8 Go ou 32 Go, soit la possibilité d’emporter des centaines et des centaines de livres. Vous pouvez les télécharger sur le store d'Amazon ou sur Audible, le service de livres audio.

Prix : à partir de 249,99 € - Disponible en doré ou graphite sur le site d’Amazon