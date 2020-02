Lutte contre la fraude fiscale : qu’est-ce que le data mining ?

Bercy traque les fraudeurs du fisc grâce à des algorithmes. Ces derniers analysent une base de données constituée des déclarations de cinq millions d'entreprises et 37 millions de foyers contribuables. Ils comparent ensuite les informations issues de l'Urssaf, de l'assurance maladie, de la Caf ou encore celles venant d'autres pays pour détecter les fraudes. Cette intelligence artificielle a permis par exemple à l'État de récupérer 85 millions d'euros en 2019, en repérant 7 000 comptes à l'étranger non déclarés par des Français.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.