VIDÉO - Made in France : Zodiac fait le pari de l'électrique pour rester à flot

Toutefois, un groupe d'investisseurs français a misé sur la marque et a commencé par renforcer le bureau d'études. L'entreprise souhaite aujourd'hui redevenir un pionnier dans le milieu du nautisme grâce à ses dernières innovations. Notamment le Zodiac électrique (1h30 d'autonomie à plus de 50km/h) mais aussi ces foils (ailes rigides) qui permettent aux semi-rigides de la marque de "voler" au-dessus de l'eau à partir de 30km/h et, ainsi, d'économiser 30% de carburant.