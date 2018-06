Coupe du monde : le top 3 des applis foot les plus originales et sympas

Vous adorez Instagram ? L'appli "We Love Football" est faite pour vous. Le but : faire des vidéos de vous en train de faire du foot (pendant une quinzaine de secondes), puis les poster afin de récolter le plus de points possible (à l'instar des likes qu'on peut récolter sur Instagram). En un peu plus d'un an, la plateforme de partage de vidéos a déjà attiré plus de 200.000 utilisateurs.