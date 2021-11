VIDÉO - Metaverse : découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le monde virtuel de Facebook

L'univers numérique parallèle, le metaverse, devrait voir le jour dans quelques années. D'ores et déjà, Mark Zuckerberg, le patron des plateformes Facebook et Instagram, des messageries WhatsApp et Messenger et des casques de réalité virtuelle Oculus, a annoncé en octobre que son entreprise s'appelait désormais "Meta" comme le mot grec pour "au-delà", mais aussi comme métavers, pour méta-univers.