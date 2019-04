Un smartphone quasi-haut de gamme à 369 euros ? Xiaomi tente le coup avec le Mi 9 SE

PRÉSENTATION - Xiaomi a dévoilé ce mercredi un nouveau smartphone qui arrive en France : le Mi 9 SE. Une déclinaison plus compacte et abordable de son modèle haut de gamme. Quelques concessions sur la taille et la puissance, mais un appareil qui devrait séduire les budgets plus serrés avec un prix démarrant à 369,9 euros.