VIDÉO - Salon du mobile de Barcelone : cinq caméras sur le Nokia Pureview 9, mais pour quoi faire ?

Derrière les cinq caméras, cinq capteurs, trois pour le noir et blanc, deux pour la couleur. Ici, pas de caméra dédiée au grand angle, pas de télé-objectif : à chaque nouveau cliché, les cinq engins se déclenchent en même temps pour réunir le maximum d'informations. De quoi expliquer le choix du noir et blanc, qui n'a pas besoin de différencier les couleurs et rassemble beaucoup plus de lumière que son équivalent couleur.





Au total, à chaque cliché, l'appareil récupère ainsi soixante megapixels de données, traitées par un processeur dédié. Ce dernier va utiliser ces informations pour produire en temps réel la photo idéale selon le sujet, les conditions de lumière et tout le reste. Selon Nokia, la combinaison de ses caméras permet au total de recueillir dix fois plus de lumière qu'une caméra unique.